Cosplay: débrider la créativité et déconstruire les clichés

Son masque, inspiré du personnage de l’infirmière dans le jeu vidéo et le film Silent Hill, est «fait avec des bandes de tissu enroulées tout autour de ma tête et collées à l’aide de latex liquide. Puis je l’ai peint et je l’ai aussi rembourré pour qu’il ait des joues. J’ai ajouté le chapeau. Les dents sont en fait scotchées, car le latex liquide ne colle pas à la colle chaude», décrit Athéna Sparks.

«Ce n’était vraiment pas cher, ç’a dû me coûter entre 25$ et 30$. Le plus cher était d’acheter le latex liquide. La création m’a pris 4 heures pour ce masque», détaille-t-elle.

Communauté de cosplayeurs

Les créateurs trouvent leur plaisir dans la confection, mais aussi dans la communauté de cosplayeurs créateurs.

L’organisatrice de l’évènement de juillet souhaite programmer d’autres rassemblements avant la fin de l’été pour permettre aux amateurs du cosplay de montrer une nouvelle fois leurs créations et d’échanger ensemble.