Top 10 raisons d’aller à la Fan Expo de Toronto

Des ateliers de maquillage et de dessin en 3D devraient également les ravir.

Discuter avec des professionnels

De nombreux ateliers dirigés par des professionnels seront mis en place au cours des quatre jours. Vous pourrez ainsi y apprendre comment dessiner un manga ou un animé par exemple, mais aussi discuter tout simplement avec des personnes travaillant dans les milieux concernés.

Jouer à vos jeux de société préférés

Jeux de rôle grandeur nature, Catan ou encore Donjons et Dragons, de nombreux jeux de société seront mis à disposition tout au long du week-end pour les visiteurs. Vous trouverez ainsi plusieurs salles et stands spécialement consacrés aux parties amicales entre amis, mais aussi aux tournois entre joueurs plus aguerris.

Lecture de Charlie and the Chocolate Factory

Au cours de la Fan Expo auront également lieu plusieurs performances de littérature orale, avec la lecture du très fameux ouvrage de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Vous pourrez ainsi avoir la chance d’écouter certains des meilleurs acteurs vocaux, vous contant la fabuleuse histoire de Charlie Bucket.

Jeu de lumière sur la Tour CN

Enfin, la Tour CN sera illuminée samedi soir aux couleurs de l’événement pour célébrer le 25e anniversaire de la Fan Expo. Un spectacle lumineux de huit minutes aura également lieu toutes les heures au cours de la soirée, vous garantissant un spectacle magnifique à ne pas manquer.