Coronavirus: on ignore encore le risque de mortalité

Il y a plusieurs choses qu’on ignore encore sur le fameux coronavirus apparu dans la région du Wuhan, en Chine, appelé provisoirement 2019-nCoV.

On ignore par exemple combien de gens exactement ont été atteints, et on ignore exactement quel est le risque de mortalité.

Mais ces deux zones d’ombre suggèrent, à ce stade, qu’on est devant une épidémie moins inquiétante que celle du SRAS en 2003.

Sous-estimé

Depuis le début de la semaine, tout le monde s’entend pour dire que le nombre officiel de cas attribués jusqu’ici à cette maladie infectieuse respiratoire, est probablement en-dessous de la réalité.

Et ce, pas parce que la Chine a manqué de transparence pendant les premières semaines, mais parce que de toute évidence, il y a un spectre de symptômes allant des plus bénins (fièvre, toux) aux plus graves (difficultés à respirer).