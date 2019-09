Contre l’insomnie: la mélatonine efficace et sans danger?

Et son utilisation occasionnelle à court terme semblerait sans danger. En 2009, une synthèse de 14 essais concluait également que la mélatonine peut être bénéfique pour les voyageurs et qu’il est possible d’en augmenter l’efficacité en se couchant plus tôt ou plus tard.

Elle ne provoque pas d’effets indésirables à court terme

La mélatonine est jugée sécuritaire à court terme, que ce soit chez l’adolescent, chez l’enfant, chez le fœtus ou chez le bébé allaité.

Quelques effets indésirables à court terme ont été rapportés, tels que : nausées, maux de tête, crampes abdominales, diarrhée, étourdissements, somnolence, diminution de la vigilance, insomnie, cauchemars.

Ces effets sont toutefois rares et, dans la plupart des études, ne sont pas jugés supérieurs à ceux du placebo. Le peu d’études à long terme limite les connaissances sur l’efficacité et sur l’innocuité de la mélatonine lorsqu’elle est prise sur une longue période de temps.

Elle est aussi contre-indiquée chez les personnes atteintes de troubles immunitaires en raison de sa capacité à stimuler ou freiner les réactions du système immunitaire.