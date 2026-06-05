Contenu canadien: Ottawa demande au CRTC de reculer

Patrimoine canadien demande au CRTC de revoir sa décision qui forcerait les plateformes canadiennes et étrangères de diffusion en ligne, dont les géants américains, à investir trois fois plus dans le contenu canadien, juste après l’annonce de nouveaux tarifs américains. Pour compenser, Ottawa injecte 600 millions $ dans l’industrie canadienne.

Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de revoir l’une de ses décisions obligeant les plateformes de diffusion en ligne canadiennes et étrangères – y compris les géants américains – à investir 15% de leurs revenus réalisés au Canada dans des productions canadiennes, notamment francophones et autochtones.

Le 3 juin, le gouvernement des États-Unis a manifesté son intention d’utiliser une vieille loi sur le travail forcé pour imposer de nouveaux tarifs de 10% sur le Canada et d’autres pays.

De plus, la visite du ministre Dominic LeBlanc à Washington pour tenter de préparer les discussions entourant l’examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ne semble avoir apporté aucun élément nouveau pour l’instant.

Un investissement pour l’«accessibilité financière»

Le ministre Miller a justifié sa demande au nom de «l’accessibilité financière», le 3 juin en mêlée de presse.