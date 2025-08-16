Conflit chez Air Canada: des répercussions multiples

La grève du personnel de bord d’Air Canada aura été de courte durée. La ministre de l’Emploi et des Familles impose la prolongation de la convention collective et un arbitrage «définitif et contraignant» pour mettre fin au conflit de travail.

La ministre Patty Hadju a annoncé, ce samedi 16 août en début d’après-midi, qu’elle demandait au Conseil «d’imposer un arbitrage définitif et contraignant afin d’aider les parties à parvenir à un accord sur les clauses en suspens de leur convention collective, et de prolonger la durée de la convention collective existante jusqu’à ce qu’une nouvelle convention soit établie par l’arbitre».

Dans son communiqué, elle indique avoir pris cette décision parce que le conflit de travail a déjà causé des torts à l’économie et aux Canadiens et Canadiennes. Elle dit vouloir éviter que la situation s’aggrave.

Il faudra tout de même attendre quelques jours pour que les services d’Air Canada reviennent à la normale.

Huit demandes des agents de bord

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a réitéré huit demandes dans un communiqué de presse vendredi, à la veille du déclenchement de la grève. Le conflit porte principalement sur des questions salariales.