Confessions d’un amoureux du français consommateur de télé anglo

Je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de séries télé québécoises que j’ai écoutées depuis dix ans.

Ce n’est pas par mépris. Simplement, la production télévisuelle québécoise n’a pas su venir me chercher.

Il semblerait que je ne sois pas une exception, à en croire les résultats d’un petit sondage sans prétention scientifique que j’ai récemment mené auprès de francophones sur les médias sociaux.

Les deux tiers au Québec, le tiers hors Québec

Sur les 272 répondant·e·s, qui ont participé de manière anonyme, 43% provenaient des Maritimes, 31% de l’Ontario et 25% du Québec.

Or, alors qu’ils étaient 60% au Québec à écouter plus de la moitié de leur télé en français, seulement 38% en faisaient autant en Ontario et 31% dans les Maritimes. En fait, 57% des Franco-Ontariens et 48% des Acadiens confiaient accorder moins du quart de leur temps d’écoute à des émissions en français.