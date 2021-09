Les communautés francophones maîtresses chez elles: utopique?

«De manière générale, le rôle des municipalités s’est vraiment élargi depuis des dizaines d’années. Ce ne sont plus des entités qui gèrent juste les trottoirs, les routes, les déchets, etc. Maintenant, elles sont généralement des programmes récréotouristiques, de loisirs, d’activités, elles sont impliquées dans des domaines comme l’installation des immigrants, le développement économique et social!», souligne encore la titulaire.

«Alors on se dit que si les municipalités sont des acteurs importants dans tous ces dossiers-là, elles ont certainement le potentiel d’être des acteurs pour les francophones.»

Sondage envoyé à 260 municipalités

La Chaire a donc envoyé un sondage à quelque 260 municipalités à travers le pays, membres d’associations francophones ou bilingues et ayant au moins 6 % de résidents francophones.

«On va pouvoir mieux comprendre. Est-ce que les municipalités qui agissent dans ces dossiers-là sont celles qui ont de fortes populations francophones? Ou est-ce que c’est où il y avait des populations francophones historiques et elles agissent principalement dans le domaine du patrimoine ou des domaines plus symboliques? Est-ce que ça a vraiment une incidence dans le quotidien des gens?»

«Même si on n’a pas un très gros échantillon, on pourra croiser des variables pour voir quel type de municipalité agit sur quoi», s’enthousiasme Michelle Landry, qui espère avoir des réponses d’au moins 100 municipalités.