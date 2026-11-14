Comment se faire prendre à tricher à son examen de conduite

Examen de conduite, fraude
Réussir l'examen de conduite du ministère est nécessaire pour obtenir le permis. Photo: DepositPhotos.com
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Publié 14/11/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Se faire passer pour son fils, porter des «lunettes d’espion», présenter un faux passeport… Une dizaine de milliers d’Ontariens ont tenté de duper les employés du gouvernement en trichant durant leur examen de conduite, au cours des trois dernières années.

Mais ils ont frappé un mur.

Le gouvernement ontarien a remis la note «FAIL» (échec) à plus de 10 750 individus suspectés d’avoir commis «une activité potentiellement frauduleuse» durant leur examen théorique écrit du permis de conduire, entre 2023 et 2026, a appris Le Droit.

«Le candidat a été surpris en possession d’une caméra fixée sur lui, ainsi que d’une oreillette. Le matériel était dissimulé sous le gilet qu’il portait. Le candidat a expliqué qu’il lisait la question à une autre personne, laquelle lui communiquait ensuite la réponse.»

Voilà l’un des 105 récits tirés d’un rapport, obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui identifient la nature de certaines des tentatives de tricherie les plus sérieuses aux tests de conduite théoriques et pratiques.

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Examen de conduite, fraude
Des lunettes «meta» permettant de transmettre et recevoir de l’information. Photo: DepositPhotos.com

Outils technologiques

Le ministère des Transports identifie l’utilisation de lunettes intelligentes Meta, qui sont équipées d’une caméra et d’un appareil auditif, comme l’une des méthodes frauduleuses employées durant les examens théoriques de conduite.

«Le candidat portait des lunettes Meta dans la salle de test», indique l’un des rapports d’incidents.

«Le candidat a été observé avec des lunettes d’espion pendant qu’il passait le test de connaissances», révèle un autre.

Plusieurs individus se sont aussi fait prendre à parler au téléphone durant leur épreuve écrite, notamment en utilisant des écouteurs à connexion Bluetooth et en dissimulant leur appareil dans leurs poches.

«​​Candidat surpris en train de tricher lors d’une épreuve écrite. Il était en communication via WhatsApp pendant l’épreuve, son téléphone étant dissimulé dans sa veste», révèle l’un des exemples cités par le ministère des Transports.

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Se faire passer pour quelqu’un d’autre

La majorité des rapports d’incidents partagés par le ministère concernent des cas d’usurpation d’identité lors des examens théoriques écrits, de même que durant les évaluations pratiques de conduite.

«Le candidat a payé pour repasser un examen et a envoyé une autre personne à sa place dans la salle d’examen. L’usurpateur a été identifié par le surveillant alors qu’il était en train de faire l’examen. L’examen a été interrompu», explique l’un des récits.

«Soupçon d’usurpation d’identité: le candidat a effectué l’épreuve pratique de conduite, mais, lorsqu’il s’est présenté dans les locaux pour faire modifier son permis, l’agent a remarqué que la photo figurant au dossier ne correspondait pas à la personne qui se trouvait devant lui. Lorsque l’agent a demandé une pièce d’identité supplémentaire, l’individu est sorti pour se rendre à son véhicule et n’est jamais revenu.»

L’un des rapports d’incidents indique aussi qu’une enquête policière portant sur une usurpation d’identité à Ottawa a révélé qu’une requérante aurait utilisé un faux passeport comme pièce d’identité.

Examen de conduite, fraude
Pas cette fois-ci! Photo: DepositPhotos.com

Papa veut faire l’examen pour fiston

Par ailleurs, une demi-douzaine des situations identifiées dans le document obtenu par Le Droit concernent un individu tentant de se faire passer pour un membre de la famille.

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«Le père du demandeur a tenté de déposer une nouvelle demande de permis de conduire de catégorie G1 en se faisant passer pour le demandeur. Il a été informé que l’usurpation d’identité constitue une infraction grave et que l’incident serait signalé», peut-on y lire.

«Le candidat a utilisé le passeport canadien de son frère pour se présenter à un examen théorique. Le personnel en a été témoin et les enregistrements des caméras ont été vérifiés», apprend-on dans un autre rapport d’incident.

Ils prennent la poudre d’escampette

Plus d’une dizaine d’incidents relatés dans le rapport du ministère des Transports font état d’individus qui ont décidé de se sauver en courant après avoir été pris à tricher.

L’un des épisodes raconte qu’un examinateur de permis de conduire a réalisé, en demandant le nom et la date de naissance d’un candidat qui s’apprêtait à effectuer son examen de conduite pratique, qu’il ne s’agissait pas de la bonne personne.

«Celle-ci paraissait plus âgée et plus corpulente», explique-t-on dans le rapport.

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«L’examinateur a invité cette personne à entrer dans les locaux. Dès son arrivée à l’intérieur, l’agente à l’accueil a également fait remarquer que l’individu ne ressemblait pas à la personne figurant sur le permis de conduire. L’individu a alors pris la fuite à bord du véhicule.»

Mais l’histoire ne se termine pas là.

«Cinq minutes plus tard, une autre femme (la véritable candidate) est arrivée avec le même véhicule, accompagnée d’un homme, et a demandé si elle pouvait passer son examen. Nous avons annulé l’examen pour motif de fraude.»

Examen de conduite, fraude
Succès! Photo: DepositPhotos.com

«Tolérance zéro»

Le ministère des Transports de l’Ontario dit prendre «très au sérieux» les allégations de fraude au sein du système d’examen des conducteurs.

«Le gouvernement fait preuve d’une tolérance zéro à l’égard des individus malintentionnés qui compromettent la sécurité publique», a fait savoir Dakota Brasier, la directrice des relations médiatiques du ministre des Transports, Prabmeet Sarkaria.

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En cas de suspicion de fraude, le personnel signale immédiatement l’incident et, le cas échéant, en informe les forces de l’ordre, affirme le ministère des Transports.

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