Comment se faire prendre à tricher à son examen de conduite

Se faire passer pour son fils, porter des «lunettes d’espion», présenter un faux passeport… Une dizaine de milliers d’Ontariens ont tenté de duper les employés du gouvernement en trichant durant leur examen de conduite, au cours des trois dernières années.

Mais ils ont frappé un mur.

Le gouvernement ontarien a remis la note «FAIL» (échec) à plus de 10 750 individus suspectés d’avoir commis «une activité potentiellement frauduleuse» durant leur examen théorique écrit du permis de conduire, entre 2023 et 2026, a appris Le Droit.

«Le candidat a été surpris en possession d’une caméra fixée sur lui, ainsi que d’une oreillette. Le matériel était dissimulé sous le gilet qu’il portait. Le candidat a expliqué qu’il lisait la question à une autre personne, laquelle lui communiquait ensuite la réponse.»

Voilà l’un des 105 récits tirés d’un rapport, obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui identifient la nature de certaines des tentatives de tricherie les plus sérieuses aux tests de conduite théoriques et pratiques.