Un rodéo de camions pour promouvoir la conduite sécuritaire

Le 10 octobre dernier s’est tenue la compétition annuelle des meilleurs chauffeurs de camion, organisée par le géant de la pétrochimie Messer Canada. Dans un parcours d’obstacles, les chauffeurs devaient prouver leur habileté au volant. Un rassemblement festif et bon enfant, qui a permis de rappeler l’importance de la sécurité routière.

En effet, ces dernières années, de nombreux accidents routiers impliquant des poids lourds ont fait la une des journaux. Manque d’attention, excès de vitesse, téléphone au volant… tant de gestes à risque pouvant provoquer des catastrophes. Ils représenteraient aujourd’hui un quart des accidents de la route au Canada.

Pour éviter cela, Messer Canada prône un contrôle accru des chauffeurs grâce à différents outils techniques.

Un rodéo et des gagnants

La compétition qu’organise Messer Canada se déroule en plusieurs étapes. Durant l’année, les camionneurs sont évalués sur leur conduite sécuritaire par un système de points. Les meilleurs de chaque région sont ensuite invités au rodéo.

En 2025, c’est le Québécois Gabriel Marcotte qui a remporté le titre de Chauffeur de l’année, et le Montréalais Denis Allaire la Coupe d’or du tournoi.