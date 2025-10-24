Un rodéo de camions pour promouvoir la conduite sécuritaire

Photo du parcours rodéo lors de la compétition, organisée par Messer Canada, le 10 octobre à Mississauga. Photos: Messer Canada.
Publié 24/10/2025 par Julie Merceur

Le 10 octobre dernier s’est tenue la compétition annuelle des meilleurs chauffeurs de camion, organisée par le géant de la pétrochimie Messer Canada. Dans un parcours d’obstacles, les chauffeurs devaient prouver leur habileté au volant. Un rassemblement festif et bon enfant, qui a permis de rappeler l’importance de la sécurité routière.

En effet, ces dernières années, de nombreux accidents routiers impliquant des poids lourds ont fait la une des journaux. Manque d’attention, excès de vitesse, téléphone au volant… tant de gestes à risque pouvant provoquer des catastrophes. Ils représenteraient aujourd’hui un quart des accidents de la route au Canada.

Pour éviter cela, Messer Canada prône un contrôle accru des chauffeurs grâce à différents outils techniques.

Un rodéo et des gagnants

La compétition qu’organise Messer Canada se déroule en plusieurs étapes. Durant l’année, les camionneurs sont évalués sur leur conduite sécuritaire par un système de points. Les meilleurs de chaque région sont ensuite invités au rodéo.

En 2025, c’est le Québécois Gabriel Marcotte qui a remporté le titre de Chauffeur de l’année, et le Montréalais Denis Allaire la Coupe d’or du tournoi.

Tous les employés étaient invités récemment au siège social de Messer à Mississauga. L’événement est toujours très plaisant et léger selon les participants.

«C’était très amusant. On a pu dialoguer avec nos confrères d’autres régions. On a eu beaucoup de plaisir à réaliser le parcours. L’événement s’améliore d’année en année», raconte Denis Allaire.

Les gagnants de l’édition 2025 de la compétition de chauffeurs de camion.

Un «renforcement positif» par la surveillance

L’objectif de la rencontre est de reconnaître le travail des chauffeurs et de mettre en avant le système sécuritaire mis en place par l’entreprise. En effet, Messer Canada se félicite d’avoir su réduire le nombre d’accidents depuis trois ans grâce à ce dernier.

Le système de contrôle de la conduite des chauffeurs est permis par une caméra disposée dans les camions et un logiciel d’intelligence artificielle. Lorsque le logiciel capte un comportement à risque (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, téléphone au volant…), la caméra s’enclenche et filme pendant 12 secondes.

«On voulait trouver une façon originale d’obtenir des résultats et de renforcer positivement la conduite sécuritaire des chauffeurs. Ça nous permet de les récompenser sur ce qu’ils font de bien», clame François Charron, directeur général des opérations à Messer Canada.

«Cela nous permet de cibler les comportements à améliorer et de reconnaître les bonnes pratiques. Le résultat, c’est une équipe plus forte, plus sécuritaire et fière de son travail», ajoute-t-il.

De plus, ce système permettrait également de diminuer la consommation d’essence et d’électricité.

«Chauffeurs inc.»

Les «chauffeurs inc.» sont particulièrement visés dans ces reproches. On désigne ici une stratégie de certaines entreprises de camionnage qui font passer leurs chauffeurs pour des «entrepreneurs indépendants».

Ils sont souvent mal rémunérés, mal formés et peuvent conduire dans des conditions déplorables. Par exemple, un accident survenu sur l’autoroute 30, sur la rive Sud de Montréal, avait été causé par un chauffeur au volant depuis 57 heures…

Cette quasi «uberisation» du métier comporte donc des risques énormes en matière de sécurité routière.

Messer Canada affirme ne pas avoir été impactée par ce phénomène, quand d’autres ont dû baisser leurs salaires pour faire face à la concurrence.

«On n’en a pas eu besoin, car on offre des conditions de travail avantageuses. On leur permet d’avoir un bon équilibre entre vie privée et travail», affirme François Charron. «Ce n’est pas une ambiance où les chauffeurs se sentent stressés au travail», rajoute Denis Allaire.

Le parcours d’obstacles pour camions chez Messer à Mississauga.

Contrôle et respect du travailleur

Pour faire face à ces comportements, la solution est, pour l’entreprise, le contrôle des conduites. Cependant, celle-ci doit aussi veiller à respecter la vie privée du chauffeur.

Les conducteurs de Messer Canada se disent plutôt en accord avec le système.

«La caméra est une bonne solution. En toute franchise, ça m’a permis de mieux conduire en étant plus vigilant», explique le gagnant des deux précédentes années.

Suite à la captation de leur conduite, les chauffeurs sont convoqués par leurs superviseurs pour revenir sur leurs erreurs et améliorer leur conduite.

«Ça dépend vraiment de la façon dont tu abordes le chauffeur suite à un événement. Si c’est du négatif, les chauffeurs vont voir ça comme un outil de punition. Ici, avec le programme, on discute avec le chauffeur de l’événement et on reconnaît aussi ce qu’il fait bien», argumente le directeur.

Finalement, il rappelle que «la formation reste la base de tout». Les conducteurs n’ayant pas leur permis ne doivent pas pouvoir circuler. Messer Canada le rappelle: la grande majorité des chauffeurs font attention. L’enjeu est donc de bien réussir à contrôler leur conduite pour éviter les erreurs pouvant mener au pire.

