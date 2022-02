Comment parler aux jeunes de thèmes délicats

Nous savons que, pour bien des parents, parler de sexualité, de relations saines et de consentement avec ses jeunes n’est pas chose facile. Situation semblable du côté du personnel enseignant…

Quoiqu’il soit souvent armé de bonnes intentions, les ressources pour faciliter de telles conversations ne sont pas toujours au rendez-vous. Si vous vous reconnaissez dans ces mises en situation, poursuivez votre lecture!

Quand devrais-je avoir ces discussions?

Le consentement et les relations saines sont des concepts essentiels dans tout type de relation (amoureuse ou autre).

Il n’y a pas d’âge fixe, mais il est préférable d’en parler dès un jeune âge, où les conversations se font de façon plus générale et positive et moins axées sur la sexualité.

Peu importe l’âge, il est toujours pertinent d’enseigner aux enfants et aux jeunes l’importance de fixer leurs limites — et de respecter celles des autres —, de développer leur empathie, de suivre leurs instincts, etc.