Comment les enfants propagent-ils le coronavirus?

C’est l’une des questions laissées en suspens sur le tableau noir de la science depuis les débuts de la pandémie. Les enfants semblent très peu souvent infectés par le nouveau coronavirus. Mais jusqu’à quel point peuvent-ils le propager?

Les moins de 18 ans représentent une toute petite fraction des cas confirmés de la maladie: moins de 2% des infections rapportées en Chine, en Italie et aux États-Unis, rappelle un récent article de Nature.

Rouvrir les écoles?

Certains scientifiques soutiennent donc que les mineurs sont moins à risque, qu’ils ne sont pas responsables de la majorité des transmissions et que les données actuelles soutiennent l’ouverture des écoles.

Mais d’autres scientifiques s’opposent à un retour en classe précipité, en affirmant que si l’incidence de l’infection est plus faible chez les enfants, c’est justement parce qu’ils sont moins exposés que les adultes, en raison de la fermeture des écoles.

De plus, comme les jeunes présentent peu ou pas de symptômes, ils sont souvent moins testés, d’où la nécessité d’une surveillance accrue et de plus de dépistages chez les enfants.