Comment ça va, docteur?

Avec l’été et la diminution des cas, on en est venus à un certain niveau de confort. Bien qu’on ait traité de nombreux patients atteints de covid, personne du département n’a été malade. Puis il y a eu la fatigue de l’automne et l’augmentation des cas.

Pour moi et plusieurs collègues, la période des Fêtes a été très difficile. Mes enfants n’ont pas vu leurs grands-parents depuis le début de la pandémie. On envisageait de monter voir la famille à Hearst [dans le Nord de l’Ontario, à 920 kilomètres d’Ottawa], mais on a annulé pour respecter les règles et parce que moralement, c’était à risque. Donc le temps des Fêtes a été très, très dur.

Finalement, la vaccination commence tranquillement. Outre la frustration relative au processus de vaccination, c’est très stable au travail. Quand on a des cas positifs qui rentrent à l’urgence, on n’a plus d’anxiété. Je dirais qu’au bout de 10 mois, la majorité du groupe est rendue zen.

Quelle est la place de l’urgence dans le monde de la covid?

Les centres d’évaluation de la covid reçoivent tous les rhumes, les nez qui coulent, les pharyngites qui sont potentiellement une covid. À l’urgence, on voit donc moins de cas d’infections des voies respiratoires bénignes, qui vont dans les centres de la covid.

On voit plutôt une population plus malade. Aussitôt qu’une personne atteinte doit être admise à l’hôpital, elle doit passer par l’urgence. De plus, dès qu’on est hors des heures d’ouverture des centres d’évaluation, les gens se dirigent à l’urgence.