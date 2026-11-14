Collèges privés: possible déblocage de l’aide financière «d’ici le nouvel an»

Le gouvernement de Doug Ford prévoit légiférer rapidement pour prévenir les abus et la fraude dans la prestation de l’aide financière provinciale destinée aux étudiants des collèges professionnels privés, suspendue depuis le début du mois d’octobre.

Les écoles devront se soumettre à de nouvelles règles plus strictes si elles veulent être admissibles au Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO).

Le ministre des Collèges et Universités, Nolan Quinn, en a fait l’annonce, le 12 novembre, dans la foulée du récent scandale qui a vu la suspension temporaire de cette aide financière aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur privés.

Le ministre Quinn et le premier ministre Doug Ford ont soutenu, au cours des dernières semaines, que l’aide financière aux étudiants de tous les collèges privés de la province a été suspendue en raison de «quelques pommes pourries».

«Soyons très clairs», a précisé Nolan Quinn. «Ce que nous avons découvert ici ne relève pas de problèmes administratifs mineurs, mais plutôt d’efforts coordonnés et sophistiqués pour profiter des étudiants et des contribuables à des fins personnelles. C’est systématique et généralisé.»