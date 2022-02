Collaboration d’organismes francophones sur la traite des personnes

À l’occasion de la «Journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes», ce 22 février, le Centre francophone du Grand Toronto lance une table de collaboration regroupant des partenaires communautaires intervenants dans le ce domaine.

Selon la directrice générale Florence Ngenzebuhoro, «ce projet va renforcer le CFGT dans son objectif stratégique d’élargir son continuum de services.» Et ces services seront «complémentaires à ceux existants déjà dans la communauté.»

Une douzaine d’organismes impliqués

Le CFGT travaillera aux côtés d’institutions déjà engagés sur les violences sexuelles, les services aux femmes et l’intervention auprès des victimes de la traite.

Ces organismes comprennent Oasis Centre des femmes, La Maison de Toronto (hébergement des femmes francophones fuyant la violence), Colibri (centre des femmes francophones du comté de Simcoe), les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, COPA National (contre l’intimidation et la violence envers les enfants), les Services à la famille catholique de Durham (SFCD).

Ainsi que la police de Toronto, Family Services Peel, Victim Services of Durham Region, Women Support Network of York Region, London Abused Women’s Centre, Covenant House et d’autres.