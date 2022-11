Cinq cafés près de Glendon pour le travail et l’étude

4. De Mello Coffee

Ce magasin est le fournisseur de café de nombreux autres cafés et restaurants à travers Toronto. Leur marque est connue pour leurs grains de café torréfiés sur place.

Leurs boissons et leurs pâtisseries du jour sont bonnes. Près de Glendon, au 2489 rue Yonge, le wi-fi est gratuit et il y a quelques tables pour travailler et étudier.

5. The Social Blend

Bien qu’il puisse être difficile de se rendre à ce café , au 130 avenue Eglinton Est, avec toute la construction dans ce quartier, l’ambiance, les boissons et les macarons valent le détour.

Ils ont de nombreuses tables, wi-fi gratuit et même des jeux de société que vous pouvez jouer après une longue journée de travail et d’étude.

Pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être goûter à leurs macarons d’inspiration coréenne. Ces gâteries sont plus épaisses que le macaron traditionnel et sont plus nutritives.