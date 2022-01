Chronique désabusée de début d’année

Bonne semaine 2022! Ben oui, c’est plus prudent que de souhaiter une bonne année. On s’est fait prendre l’an dernier. Et l’année d’avant.

Harassée et harcelée

Janvier 2021: attrape la covid. Chanceuse je suis: trop malade pour quitter mon lit mais pas assez pour être hospitalisée.

Février, mars, avril, mai: se remet de la covid. Encore et encore. La longue covid, ça existe !

Juin: premier vaccin.

Juillet, août, septembre, octobre: continue de se remettre de s’être remise de la covid.