Un chien se souvient et se raconte

Fiche de lecture pour les enseignants

Bien que Loyal, mémoires d’un chien fidèle ait été écrit à des fins littéraires, ludiques et non documentaires, l’autrice inclut une fiche de lecture comportant une question pour chacun des 16 chapitres ou une définition de certains mots comme «mal du pays», «intuition» et «instinct».

Cela a été préparé à l’intention des profs qui voudraient exploiter ce roman en salle de classe.

J’ai pris plaisir à voir un chien vivre toute une gamme d’aventures, à en percevoir les couleurs, les bruits et les parfums… Puis à laisser son âme me raconter une histoire qui m’a laissé les yeux mouillés.