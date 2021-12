Aventures boréales : un récit au rythme des courses de traîneaux à chiens

La biologiste et voyageuse Catherine Pinard vient de publier son tout premier livre, Aventures boréales : Mémoires d’une musheuse dans le Grand Nord, aux Éditions de l’Homme. Elle y retrace les nombreuses tribulations qui ont parsemé son passé de pilote de traîneaux à chiens, de son rêve de petite fille de traverser les paysages arctiques, jusqu’à sa dernière course au Yukon Quest.

C’est par l’écriture que Catherine Pinard a choisi de livrer le récit de ses aventures et mésaventures. «J’aime écrire, alors même si je ne publiais pas ce que j’écrivais, c’était quand même un plaisir de jouer dans mes souvenirs, puis de mettre ça sur papier», raconte celle qui a pratiqué activement le mushing — la compétition sportive de course de chiens de traîneau — pendant plus de huit ans.

Avant d’écrire ce livre, elle a d’abord dû traverser un certain deuil après avoir abandonné sa passion en 2007 pour se concentrer sur d’autres aspects de sa vie.

«C’est une décision que je n’ai jamais regrettée, mais c’est quand même difficile de laisser aller un rêve», avoue-t-elle. Il lui aura donc fallu plus de dix ans avant d’être capable de replonger dans son passé.

Au rythme des courses de traîneaux à chiens

Dans son livre, on retrouve son amour pour les chiens, qui se manifeste très tôt dans son enfance. Puis on suit Catherine Pinard de Montréal à la Baie-James, en passant par Kuujjuarapik au Nunavik, jusqu’à son arrivée au Yukon, où elle s’initie pour la première fois à la course de traîneaux à chiens.