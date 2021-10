Le chien peut détecter certaines maladies par son odorat

Des chercheurs ont subséquemment commencé à entraîner et à tester de petits groupes de chiens dans le but de détecter des cancers spécifiques dans des échantillons d’urine, de sueur et d’haleine provenant d’individus.

Le chien entre dans une pièce et renifle plusieurs contenants. Afin d’attirer son attention vers celui qui contient des cellules cancéreuses, on y ajoute un peu de nourriture pour chien. Lorsque le chien renifle cet échantillon, on le récompense et le fait sortir de la pièce. On répète le tout plusieurs fois.

La nourriture pour chien est retirée et, éventuellement, on se retrouve avec un chien qui peut, en théorie, détecter un type de cancer dans un type d’échantillon.

Premier bémol: le chien est-il fiable?

Le premier problème est toutefois que le niveau d’exactitude du chien varie beaucoup. Plusieurs études ont noté des variations entre les races et même d’un chien à l’autre… Même pour des chiens entraînés de la même façon dans la même institution.

Il y a aussi le manque de concentration. Un beagle qui avait été entraîné pour renifler les infections au C. difficile dans les hôpitaux se faisait distraire facilement, rapporte Marije K. Bomers. Une visite à l’aile pédiatrique n’a pas pu être utilisée, les enfants étant trop excités par le chien.