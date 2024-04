Chaînes d’approvisionnement: des stratégies proactives pour anticiper les chocs

«Ce programme est très riche et pertinent, tant sur le plan théorique que pratique», explique Zoubida Chafai El Alaoui, major de promotion de cette 6e cohorte. «En plus d’approfondir nos connaissances dans le domaine, cette formation a également joué un rôle crucial dans la préparation des candidats à la recherche d’emploi et le développement de leurs réseaux professionnels.»

La fameuse pénurie du papier de toilette

L’effet coup de fouet de la covid sur les habitudes de consommation et les chaînes d’approvisionnement a été phénoménal, créant une variation sans précédent dans le comportement des consommateurs à travers le monde.

Cette crise sanitaire a entraîné une série de bouleversements dans la manière dont les gens achètent et consomment des produits, ce qui a entraîné des répercussions majeures sur la gestion des chaînes d’approvisionnement.

Michael Sancier souligne que la célèbre pénurie de papier de toilette a été un exemple frappant de la panique excessive des consommateurs. «Les gens ont stocké bien plus que nécessaire, créant ainsi une situation de pénurie artificielle», explique-t-il.

Cette situation a mis en lumière la fragilité des chaînes d’approvisionnement face à des fluctuations soudaines de la demande. Elle a incité de nombreux acteurs de l’industrie à repenser leurs stratégies de gestion des stocks et de distribution.