Ce qu’il faut savoir du traçage électronique

Fait à noter, aucun promoteur des applications de traçage ne s’est soumis à un organisme reconnu d’audit de sécurité externe et aucune application ne respecte une norme de sécurité reconnue, de type SOC 2 niveau 2, ce qui est un minimum selon les experts.

Et le traçage traditionnel?

Une personne qui subit un test pour une maladie transmissible, comme la CoViD-19, donne ses coordonnées complètes. Dès qu’elle est déclarée positive, le résultat est envoyé à la direction régionale de la santé publique.

Les enquêteurs ont une procédure, un questionnaire, des consignes à suivre. Un membre de l’équipe de traçage (infirmière ou enquêteur professionnel) contacte la personne concernée, valide le résultat, vérifie la date où la personne a eu ses premiers symptômes pour déterminer le moment où elle a commencé à être contagieuse et identifie avec qui elle a eu des contacts potentiellement infectieux (pendant plus de 15 minutes et à moins de 2 mètres de distance).

L’enquêteur contacte ensuite, par téléphone, texto ou courriel, chaque personne ayant été en contact avec la personne infectée. Le processus s’élargit à chaque nouveau cas présumé parmi les contacts des contacts. Chaque appel peut prendre jusqu’à une heure. Il faut donc une armée d’enquêteurs pour réaliser un traçage efficace.

Tests

Plus on administre de tests, plus on fait de traçage. Avec la CoViD-19, si 10% des personnes testées ont un résultat positif et que vous administrez 15 000 tests par jour, environ 1500 personnes seront potentiellement positives: il faudra les tracer une à une, puis tous leurs contacts, etc.