Cathy Modesto nouvelle présidente de la SÉO

Cathy Modesto vient d’entrer en fonction comme nouvelle présidente de la Société économique de l’Ontario (SÉO), après le départ à la retraite de Denis Laframboise, à l’issue de la 24e assemblée générale annuelle le jeudi 26 septembre en mode virtuel.

«Durant ces 12 années de service», a indiqué Denis Laframboise, «je me suis beaucoup investi pour accompagner la SÉO dans sa croissance et je me considère privilégié d’avoir eu l’occasion de contribuer au succès de l’organisation.» Il a souhaité bonne chance au conseil d’administration «pour les défis à venir», et félicité les employés «pour leur investissement durant toutes ces années».

Implication dans la communauté

La présidente Cathy Modesto, qui était trésorière au conseil d’administration depuis deux ans, a fait valoir que «la SÉO est une belle institution qui joue un rôle important dans le paysage économique francophone en Ontario depuis plus de deux décennies».

Dotée d’un baccalauréat en commerce et comptable agréée, Cathy Modesto est présentement consultante. Elle a été surintendante d’affaires et de finance au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, à Sudbury, très impliquée dans le milieu de l’éducation à l’échelle de la province.

«Mon attachement à la francophonie et à la cause franco-ontarienne découle de l’importance que j’accorde à la préservation de notre culture et de notre identité francophone», explique-t-elle. «C’est un héritage que je souhaite transmettre aux générations futures.»