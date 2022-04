Sauter à pieds joints dans l’expérience du volontariat

«Il y a des activités que j’ai eues à mettre en place et j’ai vu des sourires sur les visages de certains bénéficiaires. Je me dis que j’ai eu vraiment une belle expérience! C’était vraiment gratifiant. Je retourne [au Canada] avec le cœur lourd parce que je me dis que je n’ai pas encore fini ce que j’ai commencé», explique-t-elle.

En juin, Frédérique Kanga entreprendra un second mandat de 12 mois en Côte d’Ivoire auprès de partenaires de Carrefour International. Même si elle a atteint les objectifs de son premier mandat, elle ressent le besoin profond de poursuivre son travail dans la communauté.

La clé: le sens de l’engagement

«L’engagement, c’est ça qui est la clé du succès», explique Alex Chevalier-Caron, gestionnaire d’équipe et responsable de l’embauche et du déploiement des volontaires chez Carrefour international.

«Au-delà même d’un bac, d’une technique ou d’une maîtrise, c’est ce sens de l’engagement, ce sens de vouloir faire le changement qui est une compétence transversale aux individus.»