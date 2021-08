Carolina Reis expose ses «connexions» au parc Kew Gardens

«Les rencontres en trois dimensions demeurent toujours plus mémorables et enrichissantes. Voir les réactions et échanger en direct avec le public est un des aspects que je regrette depuis les confinements et distanciations physiques.»

Connexions visibles et invisibles

Son travail est justement inspiré des «connexions invisibles qui nous relient tous». Avec du fil et du textile, elle fabrique des réseaux complexes et des motifs géométriques abstraits à la fois stimulants et apaisants pour le regard.

La fin de semaine des 13, 14 et 15 août, on pourra voir les œuvres de Carolina Reis en haute définition au parc Kew Gardens du quartier des Beaches, juste au bord de la plage.