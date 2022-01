Carnet vert : regard sur le vécu d’élèves franco-ontariens en pandémie

«Ça m’a permis de découvrir la vie intérieure des élèves. Ils n’ont pas toujours l’occasion de s’exprimer, mais en ayant ce matériel en main j’ai pu comprendre leur réalité, ce à quoi ils pensaient», ajoute le professeur.

«Ça m’a permis de me rapprocher de certains élèves parce qu’à un certain moment ils se sont confiés. Ils ont parlé de leur vécu, de problèmes qu’ils vivaient à la maison, de leurs relations avec leurs frères et sœurs. Ils se sont exprimés à cœur ouvert et je pense que c’était une très bonne chose», conclut-il.

Extraits de Carnet vert: bizarre et triste en ligne

Sophia: «J’aime beaucoup apprendre, mais je n’aime pas apprendre en ligne, car c’est très bizarre et triste.»

«Je suis contente qu’au moins on a eu la chance d’apprendre en ligne, même si c’est difficile. Je pense que c’est difficile, car on ne peut pas vraiment être ensemble.»

«En classe, notre enseignant nous disait ou nous montrait quelque chose et on comprenait, mais en ligne, parfois tu n’entends plus ce qui arrive dans la classe. Parfois aussi, les microphones ne fonctionnent pas, ce qui est très énervant quand ça se passe.»