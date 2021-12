Captage et séquestration du CO2: faisable mais coûteux

Le projet de captation albertain Quest, piloté par la multinationale Shell, est l’un des plus vieux du genre au pays. S’il permet d’absorber 1 million de tonnes de CO2 par année, c’est au coût d’investissements de 745 millions $ du gouvernement de l’Alberta et de 120 millions $ du gouvernement du Canada, soit les deux tiers de sa valeur totale de 1,3 milliard $.

Investir dans l’efficacité énergétique

«Ce qui m’inquiète quand on regarde les projets dans l’Ouest canadien, ce sont leurs coûts pharaoniques. Si on prenait cet argent-là et qu’on l’investissait en efficacité énergétique ou dans les énergies renouvelables, on aurait des réductions de gaz à effet de serre beaucoup plus importantes par dollar investi », affirmait en 2016 au quotidien Le Devoir le futur ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, alors directeur principal d’Équiterre.