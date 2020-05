Campagne pour rebaptiser l’aéroport d’Erevan du nom d’Aznavour

Depuis le décès du chanteur Charles Aznavour le 1er octobre 2018, un groupe de Français et d’Arméniens presse le gouvernement de l’Arménie de rebaptiser l’aéroport international Zvartnots du nom du célèbre chanteur.

«On a un aéroport international Charles de Gaulle pour la capitale française; celui de la capitale de l’Arménie devrait s’appeler Charles Aznavour», disent-ils. Ils font valoir que le chanteur, bien que né à Paris, avait des parents arméniens et est l’un des plus illustres représentants de ce peuple.

Son fils Nicolas, qui dirige la Fondation Aznavour, écrivait cette semaine au premier ministre arménien Nikol Pashinian: «Nous sommes convaincus que cela attirera encore un peu plus l’attention sur notre pays et contribuera à la promotion de l’Arménie dans le monde.»

Né Varenag Aznavourian le 22 mai 1924 (il aurait donc 96 ans aujourd’hui), celui qui a pris le nom de Charles Aznavour a signé quelque 1200 chansons en français, interprétées dans plusieurs langues «parce que l’amour se dit partout en musique». Il a aussi joué dans plus de 80 films et téléséries.

Il a reçu de nombreux prix et hommages en France et à travers le monde, dont chez nous l’Ordre du Canada (2008) et l’Ordre national du Québec (2009).