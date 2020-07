Ça se passe chez nous met l’Ontario à l’honneur

Vive les «food trucks»!

À 14 h, Sel et diesel passe par Toronto, capitale canadienne de la diversité dans sa population comme dans sa nourriture. Les animateurs Corey et Évelyne s’offrent un tour du monde des saveurs et rencontrent les propriétaires du premier «food truck» au Canada à offrir des dumplings.

Les citrouilles de Sturgeon Falls

14 h 30: on n’a pas fini de manger! La main à la pâte s’intéresse aux citrouilles de Sturgeon Falls, une ville francophone du nord de l’Ontario.

En compagnie de Mitch Deschatelets, on ramasse les citrouilles par centaines de kilos, on visite le marché fermier de North Bay, et on découvre la recette de tarte à la citrouille de Diane, la mère de Mitch.

Sur la Baie Georgienne

Enfin, à 15 h, Canada plus grand que nature nous emmène au Parc National Îles-de-la-Baie-Georgienne, à quelques heures de Toronto. Aucune voiture sur cette île de plaisance. On s’y rend grâce au traversier de Parcs Canada.

Un petit saut dans l’histoire nous apprend que les Hurons peuplaient la région et que le Groupe des Sept y a trouvé l’inspiration.