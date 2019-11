Boucar Diouf à la 20e Semaine de la francophonie de Toronto

La Journée internationale et la Semaine torontoise rappellent que le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 300 millions de personnes dans 102 pays (en progression de près de 10% depuis 2014). On en attend plus de 700 millions d’ici 2065, notamment grâce à l’Afrique.

32 États et gouvernements ont le français comme langue officielle. En Ontario, il y a environ 622 000 francophones de langue maternelle, et deux fois plus d’autres Ontariens qui parlent français comme langue seconde ou troisième.