Bonne Saint-Jean!

Pendant que le Québec fête en grand sa Fête nationale ce mercredi 24 juin, les autres Canadiens-Français soulignent la Saint-Jean-Baptiste, leur fête historique.

Par la voix de son président Fabien Hébert, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) souhaite «une excellente fête de la Saint-Jean-Baptiste à tou.te.s les Canadien.nes francophones en Ontario et dans tout le Canada».

Fierté francophone

«C’est une période joviale pour la communauté francophone canadienne qui se commémore ses aboutissements dans le maintien du français.»

«Que cette journée marquante et symbolique qui renforce nos rapports dans la francophonie et qui accroît notre fierté en tant que francophones, réjouisse tout un chacun. Ensemble, main dans la main, demeurons unis afin de préserver davantage la culture et les valeurs franco-canadiennes.»

Même si le 24 juin n’est pas férié à l’extérieur du Québec, l’AFO encourage à rendre cette journée de la Saint-Jean-Baptiste mémorable «en célébrant la francophonie, peu importe l’endroit où vous vous trouvez au Canada».