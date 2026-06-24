Bonne Saint-Jean!

drapeau franco-ontarien
Les drapeaux des francophones du Canada.
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Publié 24/06/2026 par l-express.ca

Pendant que le Québec fête en grand sa Fête nationale ce mercredi 24 juin, les autres Canadiens-Français soulignent la Saint-Jean-Baptiste, leur fête historique.

Par la voix de son président Fabien Hébert, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) souhaite «une excellente fête de la Saint-Jean-Baptiste à tou.te.s les Canadien.nes francophones en Ontario et dans tout le Canada».

Fierté francophone

«C’est une période joviale pour la communauté francophone canadienne qui se commémore ses aboutissements dans le maintien du français.»

Francophonie, AFO
Fabien Hébert.

«Que cette journée marquante et symbolique qui renforce nos rapports dans la francophonie et qui accroît notre fierté en tant que francophones, réjouisse tout un chacun. Ensemble, main dans la main, demeurons unis afin de préserver davantage la culture et les valeurs franco-canadiennes.»

Même si le 24 juin n’est pas férié à l’extérieur du Québec, l’AFO encourage à rendre cette journée de la Saint-Jean-Baptiste mémorable «en célébrant la francophonie, peu importe l’endroit où vous vous trouvez au Canada».

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Le Québec à Toronto

C’est jeudi dernier, 18 juin, que le Bureau du Québec à Toronto organisait sa traditionnelle réception de la Fête nationale, sur la terrasse du restaurant Malaparte, au sixième étage du Tiff Bell Lightbox.

Une centaine d’invités ont goûté à des spécialités culinaires québécoises et ont salué la cheffe de poste à Toronto, Marianna Simeone, et le ministre du Travail et des Relations canadiennes, Jean Boulet, qui avait fait le déplacement.

Saint-Jean, Marianna Simeone, BQT, Québec
La cheffe de poste Marianna Simeone et le ministre Jean Boulet avec des membres du personnel du Bureau du Québec à Toronto le 18 juin. Photo: BQT

Oshawa et Aurora

Les communautés francophones du Grand Toronto célèbrent la Saint-Jean par des festivals culturels les fins de semaine précédant ou suivant le 24 juin.

Cette année, la Franco-Fête de Toronto et la FrancoFEST de Hamilton avaient lieu les 19, 20 et 21 juin. Tandis que les francophones des régions de Durham (à l’Est) et de York (au Nord) fêtent ces 26, 27 et 28 juin.

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