Bon anniversaire, Internet

Il faudrait attendre 1973 avant qu’un premier maillon ne soit dans un autre pays et 1983 avant qu’un langage commun, le TCP/IP ne soit officiellement adopté.

Mais bien que les deux étudiants et leurs superviseurs aient eu des rêves de grandeur sur ce que ce réseau allait devenir, aucun n’avait imaginé l’ampleur qu’il prendrait.

Le premier bogue

Le fait est que, 50 ans plus tard, on commence à peine à en mesurer les impacts, entre la désinformation facilitée par les réseaux sociaux et les inquiétudes sur le DarkWeb.

Selon la légende, le premier message était censé être «LOGIN». Kline n’a eu que le temps d’écrire «LO» avant que le système gèle. Le premier bogue d’une longue série…