La couleur de l’urine peut être une indication. Plus elle est foncée, moins le corps est hydraté. Uriner un liquide assez clair environ toutes les deux heures est un signe que tout va bien.

Oui on peut boire trop d’eau

Peut-on boire trop d’eau? Oui, mais il faut ingérer plus de 10 litres par jour pour entraîner des conséquences néfastes pour la santé. Et le corps a les moyens de se défendre, avant d’arriver à ce stade.

En effet, quand le corps considère qu’il est rassasié, il rend plus difficile le réflexe d’avaler, selon une étude publiée en 2016. Et il provoque ce besoin constant d’uriner.

Par contre, une évacuation abondante et fréquente d’urine peut entraîner une distension de la vessie, une dilatation de l’uretère, l’hydronéphrose et l’insuffisance rénale.

D’autres travaux indiquent que boire plus d’eau que nécessaire est désagréable et demande un plus grand effort musculaire que lorsqu’on boit pour étancher sa soif.