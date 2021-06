Produits de santé naturels : des prétentions exagérées

Il leur suffit de se cantonner à des affirmations générales ou de reformuler leurs allégations pour se conformer aux exigences du ministère.

Ainsi, un PSN qui dit «traiter le diabète», alors que Santé Canada sait que cela n’est pas prouvé scientifiquement, se verra refuser son NPN. Le fabricant pourrait toutefois l’obtenir en affichant plutôt «contribue au métabolisme des glucides».

Prétentions autorisées

Les allégations autorisées peuvent être classées comme suit:

celles qui aident à diagnostiquer, à traiter ou à prévenir un problème de santé ou un symptôme;

celles qui mentionnent la réduction des risques d’un problème de santé ou d’un symptôme;

celles qui portent sur une fonction d’ordre plus général liée à la santé ; l’allégation se limite principalement à décrire l’effet du PSN et le présente comme ayant un effet thérapeutique (par exemple: le maintien de la santé ou le soulagement de symptômes peu dérangeants comme l’écoulement nasal).

Ces prétentions doivent être appuyées par des preuves, qui sont «proportionnelles au niveau de risque que présente le PSN», selon le langage employé par Santé Canada.

Un produit auquel est associé un risque intrinsèque plus élevé, un effet thérapeutique plus fort ou des allégations de plus haut niveau (comme un appui à la santé cardiovasculaire ou aux fonctions cognitives) doit répondre à des critères plus élevés. Le fabricant doit alors fournir des preuves qui présentent un niveau de certitude plus fort.