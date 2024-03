Bobby McMann vole la vedette dans la victoire des Leafs sur les Oilers

Un des duels les plus attendus de l’année avait lieu samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton étaient en ville pour la seule fois cette saison.

Alors que tous les regards étaient tournés vers Auston Matthews et Connor McDavid, se sont plutôt les joueurs de soutient qui ont fait bondir les spectateurs de leurs sièges. Les Maple Leafs ont pris le contrôle de la rencontre et on dominé les deux premières périodes. Bobby McMann (2), Pontus Holmberg (2) et William Nylander ont noirci la feuille de pointage et chassé Stuart Skinner de la rencontre.

Les Oilers ont tenté une remontée en vain. Zach Hyman, Corey Perry et Leon Draisaitl ont touché la cible pour les visiteurs.

Auston Matthews a marqué son 58e but de la saison dans un filet désert.

Ilya Samsonov a effectué 31 arrêts dans la victoire des Leafs.