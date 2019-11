Blessures à l’âme, au corps et au cœur 

Tonalités

La parlure de Sam prend diverses tonalités. Il peut dire: «Je suis peut-être tombé sur lui, ou lui sur moi. Who knows? Who cares? J’ai peut-être flippé. (…) Sweet fuck all!»

Et plus loin, il note que «les jeunes entreprenaient un périple jonché de cauchemars». Ou précise que «le quartier de mon enfance est devenu un vacuum qui menaçait de m’aspirer dans la noirceur de son vortex».

Je ne sais pas comment ça se passe entre un psy et son patient, mais je ne crois pas que ce dernier s’exprime aussi longuement et magistralement que Sam. Peu plausible et un peu déroutant.

En revanche, nous lisons ici une œuvre de création et tout est permis dans l’imaginaire romanesque.

Prix Trillium

Jean Boisjoli a été professeur, journaliste, avocat et coopérant international en Haïti. Il a publié trois recueils de poésie et un premier roman, La mesure du temps (Prise de parole, 2016), qui lui a mérité le prestigieux prix littéraire Trillium.