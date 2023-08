Bénéfique, le jus de pomme de terre?

Le jus de pomme de terre peut-il guérir des infections? Soulager les maux d’estomac? Il existe peu de données scientifiques pour l’affirmer.

Le jus de pomme de terre est employé depuis longtemps dans certains pays d’Europe pour traiter les ulcères d’estomac. Dans une revue des données sur le ses utilisations thérapeutiques parue en 2022, des chercheurs polonais faisaient remonter au début du XIXe siècle ses utilisations médicinales pour le traitement de «dysfonctions» gastro-intestinales.

Plusieurs sites (notamment ici et ici) prêtent aussi beaucoup d’autres vertus au jus de pomme de terre: éclaircir les taches sombres sur la peau, soulager la douleur et l’inflammation, diminuer l’acidité gastrique… et éliminer les pellicules.

Sur TikTok, des influenceurs ont prétendu récemment qu’il guérissait les infections à la gorge dues au streptocoque A, rapportait le New York Post. Un traitement rapidement dénoncé par des médecins qui le considèrent comme dangereux.

L’intérêt pour le jus de pomme de terre ne vient toutefois pas que des influenceurs des réseaux sociaux. Comme le soulignaient les chercheurs polonais, puisqu’il s’agit d’un sous-produit important de la fabrication de l’amidon, l’industrie est à la recherche de nouvelles utilisations pour limiter le gaspillage.