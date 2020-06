Bannissons les termes «gens de couleur» et «minorités visibles»

Les termes «gens de couleur» et «minorités visibles» sont inadéquats, désuets, discriminatoires. Ils appartiennent à la gestion de notre société d’il y a plus de trois décennies (Loi sur le multiculturalisme 1985) et à notre ancienne histoire (colonisation, paternalisme, esclavage). Actualisons-nous!

Aujourd’hui 4,9% de la population canadienne est autochtone et 22,3% sont des «gens de couleur». Ils représentent 27,2% des Canadiens selon Statistiques Canada (2016). En Ontario, les Premières Nations représentent 1,8% de la province et les «personnes de couleur» 29,3%. Ils représentent près du tiers de la population de l’Ontario, soit 31,1%.

Depuis 2015, le Canada accueille 300 000 nouveaux immigrants par année, incluant trois grands groupes désignés comme «minorités visibles» en vertu des critères de la Loi sur l’équité en matière d’emploi: les Sud-Asiatiques, les Chinois, les Noirs.

Soyons une société multiraciale d’avant-garde SVP! Commençons par modifier notre vocabulaire périmé.

Modernisons-nous!

On doit se montrer à la hauteur de ce que nous prétendons être, refléter nos valeurs de l’égalité et l’équité promues par l’intention de nos lois. Proposer des termes non discriminatoires, que ce soit pour illustrer des statistiques ou pour des fins de recrutement.