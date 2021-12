Balade un peu spéciale: se mettre dans les souliers de l’autre

Imaginez maintenant toute forme de dépense imprévue… Un animal domestique qu’il faut soigner. L’achat de produits pour une incontinence accrue. Des bottes d’hiver qu’il faut changer. Un lit d’hôpital qu’il faut louer. Des lunettes cassées qu’il faut remplacer alors qu’on venait juste d’en recevoir des nouvelles… La vie est pleine d’imprévus incontournables.

Mettons-nous dans les souliers de cette personne. Que ferions-nous à sa place? Où coupe-t-on dans un maigre budget? Il y a fort à parier que bien des aînés ont mangé pas mal de spaghetti blanc dans leurs moments difficiles.

Partage de Noël

Je compte sur CAH (Centres d’Accueil Héritage) pour identifier parmi leurs clients, à la Place Saint-Laurent ou ailleurs en ville, ceux qui se trouvent dans ce genre d’épreuves qui forcent à choisir entre bien se soigner… et bien manger.

Grâce à son Partage de Noël, CAH peut, tout au long de l’année, offrir des bons d’épicerie aux aînés les plus vulnérables.

Cette collecte de fonds et fort bien appuyée depuis plus de 10 ans par l’ensemble vocal Les voix du coeur et son traditionnel spectacle de Noël. Pour la deuxième année consécutive, l’ensemble vocal et CAH ont produit un SING-ALONG pour remercier d’avance les donateurs.