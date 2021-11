Balade autour d’Old Kingston Road dans le vieux Scarborough

À la mi-novembre, il y avait encore de fort belles couleurs dans le parc Colonel Danforth de Scarborough. Je m’empresse de vous décrire cette partie de la ville afin que vous en profitiez avant le prochain coup de vent vigoureux!

Old Kingston Road

Comme point de départ pour cette balade automnale, je recommande les espaces de stationnement public gratuit juste à l’est de 130 Old Kingston Road (l’une des entrées de l’Université de Toronto à Scarborough et l’adresse de la maison historique Miller Lash House). Vous vous trouverez ainsi plus près des sentiers.

Old Kingston Road est un bout de rue qui quitte Kingston Road à la hauteur de Fairmount Crescent et la retrouve 1,7 km plus haut. Dès qu’on passe devant Melville Presbyterian Church, on se sent à la campagne.

La route passe au-dessus de la Highland Creek, une impressionnante rivière de Toronto dont on n’entend pas souvent parler. Au-delà de la rue Military Trail on se croirait dans un village. J’en parle dans la dernière section de cet article.

Highland Creek

Cet été, j’explorais les sentiers bordant la Highland Creek depuis le bord du lac jusqu’à Kingston Road pour mon article Highland Creek, la belle rivière oubliée à l’Est de Toronto. Cette fois-ci, j’ai eu l’occasion de découvrir la rivière, de part et d’autre d’Old Kingston Road à Scarborough.