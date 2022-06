Avoir des yeux de lynx? Rien de spécial!

L’expression serait donc née d’une confusion entre deux mots grecs: lunx (lynx) et Lunkeos (Lyncée). Au fil du temps, orthographe et mythologie se sont entremêlées et «l’œil de Lyncée» est devenu «l’œil de lynx».

La confusion aurait eu lieu au Moyen Âge, rapportait en 2009 le blogue sur la langue du quotidien Le Monde.