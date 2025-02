Avez-vous un statut de Swiftie irréprochable? 

Une seule chanteuse peut se targuer d’avoir plus de 200 millions de Swifties à travers le monde! Dans Taylor Swift, le guide ultime, Kathleen Perricone explore les sources d’inspiration et l’univers kaléidoscopique de l’artiste la plus populaire et influente de sa génération.

Née le 13 décembre 1989 à Reading (Pennsylvanie), Taylor Alison Swift est une autrice-compositrice-interprète américaine, ainsi qu’une actrice et réalisatrice de clips musicaux. La sortie de son premier album intitulé Taylor Swift (2006) lance sa carrière en Amérique du Nord dans le genre country alors qu’elle n’a que 16 ans.

La moitié des adultes

«Selon un sondage datant de 2023, plus de la moitié des adultes aux États-Unis se considèrent comme des Swifties. Pami eux, 23% sont des baby-boomers, nés entre 1946 et 1954. Taylor Swift transcende les âges et donne à tous le sentiment d’avoir éternellement vingt-deux ans.»

Le tiers du livre est consacré à la production des onze albums en studio entre 2006 et 2024: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, folklore, evermore, Midnights et The Tortured Poets Department. Cela comprend exactement 205 chansons.

«Le public dispose d’une discographie intemporelle traitant d’amour, de déconvenues, d’amitié, de famille, de rivalités et d’une vengeance mythique, mais aussi de la difficulté de grandir, du temps qui passe et des retours de karma.»