Partez à l’aventure en traîneau à chiens!

Les excursions en traîneau à chiens en Ontario

Les propriétaires de traîneaux à chiens de l’Ontario proposent des excursions allant de deux heures à plusieurs jours. Ils offrent l’ensemble de l’équipement ainsi que des guides pour partir à l’aventure. Voici quelques endroits où vous pouvez profiter d’une excursion en traîneau à chiens non loin de Toronto.

Winterdance – Haliburton

Découvrez également les sensations fortes du traîneau à chiens en apprenant à conduire un attelage de chiens. À Haliburton, vous pouvez explorer la nature sauvage en traîneau à chiens, dans un silence magique. Winterdance propose des excursions de deux heures à plusieurs jours.

Windrift Adventures – Barrie

À une heure et demie de Toronto, Windrift Adventures propose des excursions d’une demie ou d’une journée entière.

Près de Barrie, vous pourrez profiter du grand air sur votre propre traîneau à chiens. Pendant les excursions, vous pourrez admirer le paysage, passer du temps avec les chiens, et boire une boisson chaude.

Snow Forest Adventures – Parc Algonquin

Enfin, on trouve au parc Algonquin des expéditions de traîneaux à chiens de deux à dix jours. Les voyages sont organisés et dirigés par des guides et des instructeurs expérimentés, et vous pourrez admirer les Huskies d’Alaska. Le tout entièrement équipé, avec les tentes de prospecteur et les repas sains.