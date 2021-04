Avant la pandémie, on craignait déjà une pénurie de personnel médical

Sauver des vies

On doit assouplir les règles des Associations professionnelles afin de permettre aux travailleurs de la santé nouveaux immigrants d’assumer les rôles essentiels de sauver des vies.

On doit actualiser la dotation de notre personnel soignant afin de garantir la cohérence et la pérennité de notre système de santé. Pourquoi pas, entre autres, par l’inclusion des nouveaux immigrants professionnels de la santé?

Surtout, on ne veut pas revivre une pénurie de notre personnel médical exténué dans six mois. Car la covid et ses variants resteront très probablement parmi nous un certain temps.

35 vols sont récemment arrivés au Canada en provenance de l’Inde où la pandémie fait rage en raison du tout nouveau variant indien (B.1.617) inquiétant. En outre, une cinquantaine de voyageurs ont soumis des tests négatifs frauduleux interceptés aux frontières.

Miser sur notre personnel médical

Au printemps 2020, on a fait appel à l’armée pour gérer la crise frappant nos centres de soins de longue durée.