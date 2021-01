Autorisation des vaccins anti-covid: ce qu’il faut savoir

La rapidité avec laquelle les premiers vaccins contre la CoViD-19 ont été approuvés laisse planer la crainte que des étapes aient été court-circuitées. Mais Santé Canada assure qu’aucune étape n’a été sautée.

Si les vaccins contre la COVID-19 ont pu être mis au point et approuvés en moins d’un an, c’est d’abord en raison des investissements énormes qui ont été consentis à la recherche et au développement, en plus d’une collaboration sans précédent entre des chercheurs du monde entier.

De plus, les fabricants ont été autorisés à mener à la chaîne, et parfois même simultanément, leurs essais cliniques de phases 1, 2 et 3.

Accélérer le processus réglementaire

Santé Canada a fait sa part en adoptant, en septembre dernier, un arrêté d’urgence afin d’accélérer le processus réglementaire.

Cet arrêté a permis à l’organisme fédéral d’accepter des demandes d’approbation pour un vaccin avant la fin des essais cliniques. Cette façon de faire a permis de raccourcir le délai d’autorisation des vaccins.