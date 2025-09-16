L’autopartage en forte croissance à Toronto

L’autopartage Autopartage, Communauto-Mississaugaonnaît une forte croissance à Toronto avec à présent trois entreprises qui proposent ce service: Communauto, Entreprise CarShare et Zipcar.

L’autopartage permet de louer une voiture à l’heure, essence comprise. À l’image des vélos Bikeshare, les voitures sont en libre-service.

Le capital transport d’un ménage n’est ainsi plus immobilisé dans l’achat, l’entretien, l’assurance d’une voiture, mais permet d’utiliser une automobile si nécessaire.

«L’autopartage est un nouveau secteur de la mobilité en pleine expansion, rendu possible par l’essor de l’économie collaborative et des technologies mobiles», résume Laura McQuillan, porte-parole de la Ville de Toronto. «Les Torontois ont adopté ces services de covoiturage et la demande ne cesse de croître dans toute la ville.»

Alléger le fardeau financier

Le volet financier explique aussi cette croissance. «Posséder une voiture coûte en moyenne 16 644 $ par an au Canada», rappelle Mischa Young, professeur adjoint à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Montréal et spécialisé dans le transport urbain.