Automne-hiver: TFO s’arrime au 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien

Plusieurs séries originales reviennent à l’écran de TFO, comme Mini Yoga et Camp Kazoo, tournées en studio à Toronto.

Mini Yoga invite les jeunes, guidés par Alice Tran et Josée Leblanc, à pratiquer des mouvements inspirés de la nature.

Camp Kazoo poursuivra son exploration de l’intelligence émotionnelle et les habiletés d’apprentissage, aidant les enfants à gérer leurs émotions et à développer leur autonomie et persévérance.

Les séries animées Féeli Tout, qui initie les 2 à 5 ans au plaisir des livres, et Les copains, qui célèbre l’amitié, les traditions autochtones et la nature, veulent offrir aux jeunes «un temps d’écran à la fois éducatif et divertissant».

Jeunesse innovante

TFO cherche aussi à mettre en lumière «des jeunes qui se dépassent, innovent et s’engagent», à travers la découverte de l’entrepreneuriat avec STARTUP, les effets de l’intelligence artificielle sur l’information que l’on consomme avec Entre l’IA et moi, ou l’immersion dans le monde des métiers spécialisés avec Les apprentis.