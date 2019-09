Auston Matthews dans l’eau chaude

Capitaine?

Celui dont le nom est souvent mentionné pour être le prochain capitaine des Maple Leafs, et premier depuis Dion Phaneuf en 2016, vient peut-être de ruiner ses chances de porter le C sur son uniforme.

Est-ce que l’organisation peu encore lui donner le rôle après ses actions?

Est-ce une attitude de capitaine et leader dans l’ère du mouvement #me too?

Les autres candidats potentiels

La course au titre de capitaine se joue depuis des mois entre Auston Matthews, le défenseur Morgan Rielly (que les fans surnomment Captain Morgan) ainsi que John Tavares, le plus expérimenté du lot.

Il sera intéressant de voir ce que le DG Kyle Dubas fera d’ici les prochains jours. Les rumeurs circulaient depuis certains temps à l’effet que le titre de capitaine serait donné à Matthews et annoncé en marge du match d’ouverture de la saison la semaine prochaine.