Aurores boréales : chasser l’insaisissable

Quand le miracle se produit

Naima a toujours été passionnée par les phénomènes naturels, l’observation des étoiles ou de la lune. Plus on va vers le nord de la province comme Fort McMurray et plus on a de chance de croiser cette symphonie multicolore.

«On a passé quatre nuits à zoner avec la voiture à Fort Saskatchewan et Elk Island, dans la cambrousse sans rien voir.»

La veille de leur départ, après une dernière consultation des applications, le miracle se produit. Sur la route, ils voient une masse verte dans le ciel et se mettent à crier «comme des fous dans la voiture. Il faisait -15 °C et beaucoup de vent. C’était furtif» se souvient-elle. Les aurores sont plus visibles sur la photo prise qu’à l’œil nu en général.

Pants on et pants off

C’est presque une cadence militaire que le chasseur d’aurore mène. Comme dit Yann Dumont d’Edmonton, «il faut être prêt à enfiler son pantalon dès qu’une alerte est donnée, d’où l’expression pants on et pants off».

Plus on va vers le nord moins il y a de pollution lumineuse.