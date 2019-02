Au terminus McCowan, l’un des plus grands centres commerciaux au pays

Claire Besnard

Nous poursuivons notre tour d’horizon des extrémités du métro torontois à la station McCowan. Cette semaine, les journalistes de L’Express se sont aventurées à l’extrême-Est de la ville pour voir ce qui se cachait au bout de «la petite ligne bleue».

Embarquez donc avec nous pour une Visite Express à la station de métro McCowan.

Premier arrêt: Kennedy, le terminus à l’est de la ligne 2. Nous pensions d’abord nous arrêter ici. En sortant, nous réalisons qu’il ne se passe absolument rien aux abords du métro.

Nous décidons donc de changer nos plans et d’emprunter le métro hors-sol qui nous mène à Scarborough. Après 200 ans d’autonomie, cette ville a été fusionnée avec Toronto il y a une vingtaine d’années, devenant une banlieue prisée par les différents immigrants.

Elle est notamment connue pour les falaises de Scarborough au bord du clac Ontario.

Le Scarborough Town Centre

Mais que trouve-t-on à proximité directe du métro? Nous n’allons pas tarder à le savoir. Nous montons à bord d’un petit train bleu et descendons au terminus McCowan. En sortant, nous apercevons d’immenses immeubles administratifs d’entreprises comme Tesla.

Puis, nous distinguons (malgré la neige) un tunnel. Nous décidons de le rejoindre afin de découvrir ce qui se cache plus loin. À la sortie, un immense centre commercial nous accueille: le Scarborough Town Centre.

À l’intérieur, nous découvrons 130 magasins de vêtements, des restaurants, un supermarché et d’autres boutiques plus surprenantes comme un commerce d’accessoires japonais.

Ouvert depuis 1973, il s’agit du 6e plus grand centre commercial du Canada, du 4e plus grand de l’Ontario et du 3e plus grand à Toronto. Ces jours-ci, le centre commercial a même revêtu ses habits de St Valentin.